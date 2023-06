Druhá liga se vrací na Žižkov. Ambice kapitána? Další postup

Ve 27. minutě se na rohu vápna opřel do odraženého míče po rohovém kopu a poslal jej z voleje výstavně pod břevno, čímž zvýšil na 2:0 a dodal Viktorii potřebný klid. „Na tréninku to občas takhle trefím," culil se. „Ale nemyslím si, že by to byla náhoda. Jsem moc rád, že to tam padlo v takhle důležitém zápase," těšilo Řezáče.