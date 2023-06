Kauza Barák? Zůstane to v kabině, říká kapitán. Je škoda, že chybí, míní Uhrin

Tórshavn (od našeho zpravodaje) - Bylo to překvapení, když reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý jméno osmadvacetiletého rodáka z Příbrami na nominační tiskové konferenci nevyřkl. „S Tondou jsme na posledních srazech hovořili několikrát a říkali jsme si, co se nám nelíbí a co je potřeba zlepšit. Chování v týmu z Tondovy strany nebylo vždycky úplně správné," vysvětlil Šilhavý jeho absenci.

O konkrétních důvodech se jen spekuluje, kolem žhavého tématu se kličkovalo, Barák se k němu dosud nevyjádřil. Jen obránce Vladimír Coufal rázně utnul zvěsti, že by ho měl spoluhráč ze Serie A kritizovat a že by měli mezi sebou problémy.

Barák na posledním srazu chyběl v základní sestavě proti Polsku, které Češi svalili 3:1. V Moldavsku už od první minuty na hřišti figuroval, ale hnout s remízovým stavem stejně jako nikdo jiný nedokázal. „Myslím, že Tonda patří do základní jedenáctky. Nedokážu posoudit, co se stalo. Možná ho trochu ranilo, že nebyl s Polskem v základu. Osobně jsem si myslel, že hrát bude," rozebral Uhrin.

Záložníka se sedmatřiceti starty za reprezentaci cepoval před sedmi lety v Edenu. „Byl hodně mladý a ambiciózní, chtěl to někam dotáhnout. A vidíte, dotáhl to do velkého klubu. Byl to stoprocentní profík, udržoval se. Ale nesnášel kritiku. Viděl jsem, že některé věci neunáší. Možná postupem času dozrál," přidal Uhrin svou zkušenost s ním.