Pudil vyhlíží opožděnou rozlučku: Možná to na mě zase dolehne. Žižkov rozsvítí i hvězdy z Anglie

Budou to dva roky, co Daniel Pudil odehrál poslední zápas svojí pestré kariéry. Ovšem rozlučku chystá až teď. „Dřív jsem to nestihl,“ usmívá se někdejší reprezentační obránce v rozhovoru pro Sport.cz, kde pravidelně komentuje dění v anglické Premier League. Sobotní sláva na Žižkově bude zároveň odvetou za loňskou exhibici legend Sheffieldu Wednesday, kde Pudil hrával, proti týmu osobností Real Top Praha (4:3 pro Real). Za něj znovu nastoupí Jan Koller, Vladimír Šmicer či David Lafata, hvězdní hokejisté nebo herec Jakub Štáfek. Začíná se v jednu odpoledne. „Před rokem v Anglii to bylo moc fajn, tak snad se to letos zopakuje,“ doufá Pudil.

Foto: Archiv Daniela Pudila Daniela Pudila čeká sobotní rozlučka s kariérou, tým osobností Real Top Praha se na Žižkově utká s legendami Sheffieldu Wednesday.

Článek Zahrajete si za oba týmy? Loni jsem hrál celou dobu za Real, proto v sobotu začnu za Sheffield. A podle průběhu zápasu pak možná vyměním dres. Už teď se moc těším a byl bych rád, kdyby na Žižkov dorazilo aspoň tisíc lidí a vybrala se hezká částka na charitu. Lístek za 100,- 💪⚽️https://t.co/hamdMZ3tPS pic.twitter.com/XpewI1LgL2 — Real Top Praha (@RealTopPraha) May 17, 2023 Jak zapeklité je uspořádat rozlučku na trase Sheffield–⁠Praha? Není to úplně levné a je to stres, když chcete, aby se to povedlo. Děkuju lidem z Viktorky, třeba předseda představenstva Milan Richter nám půjčil stadion víceméně za nic. Před pár týdny jsem se byl na Žižkově podívat, tráva je tam fantastická. Hodně nám pomohli i lidi, kteří si koupili místo v týmu. Už jsme to takhle udělali loni a tenhle model se osvědčil. A co logistika? Třináct z nás vyráží přímo ze Sheffieldu, objednali jsme si autobus do Londýna. Na letišti v Lutonu se k nám připojí dva kluci a další přijedou do Prahy z Belgie nebo Švýcarska. V pátek večer budeme na místě, v sobotu dopoledne se zajdu podívat na utkání Viktorky v ČFL proti pardubickému béčku a pak už dojde na náš zápas. Bude s vámi cloumat nostalgie? Ta mě přepadla už před dvěma lety, když jsem hrál poslední utkání kariéry. Za Viktorku v azylu na Proseku, kde jsem jako kluk začínal v týmu ČKD Kompresory. Kruh se uzavřel. Trochu mě to chytlo a byly tam slzy. Mrzí mě, že jsem kvůli koronavirovým omezením nemohl rozlučku udělat dřív. Ovšem už loni v Anglii to bylo příjemné a teď si dáme odvetu. Možná to na mě v té společnosti zase dolehne. Dorazí kluci ze Sheffieldu, z reprezentace i hokejisté: Pinc, Pavelec, Tlustý... Moc si vážím všech, kdo přijali pozvání. Po zápase si dáme pár piveček a bude dobře. Fotbal Bývalý reprezentant cupuje možné zemětřesení v kalendáři FIFA Nalákal jste borce z Ostrovů právě na české pivo? Byli to oni, kdo hned po loňském zápase s Realem přišli s nápadem, že by se měla v Praze hrát odveta. Přijede spousta zajímavých hráčů, kteří prošli Sheffieldem: náš kapitán Glenn Loovens, Ross Wallace, Almen Abdi, Miguel Llera, Lee Peacock... Nikoho jsem nemusel přemlouvat, kluci mi udělali velkou radost. Dělá vám radost i devátá liga v Hallamu, kde máte za sebou první sezonu? Je příjemné, že se můžu udržovat ve formě a hlídat si optimální váhu. Po konci na Žižkově jsem měl pár měsíců pauzu, protože jsem poslední dva roky kariéry strávil v Česku a neměl jsem na rodinu tolik času. Jenže fotbal mi brzy začal chybět. Ostatní Kanonýr Koller s dalšími hvězdami válel v Lobkovicích Jak jste tedy přišel na Hallam, druhý nejstarší klub na světě ze západního okraje Sheffieldu? Když jsem jednou odvezl syna do školy, potkal jsem tam jednoho pána, fanouška Sheffieldu. Nakonec se ukázalo, že je majitelem Hallamu. Sedli jsme si a udělali jsme férovou dohodu. Pokaždé pár dnů před zápasem napíšu, jestli jsem volný, a jdu na to. Devátá liga mi bohatě stačí, navíc náš Sandygate je nejstarší stadion na světě. Kolem fotbalu se váš život točí i po kariéře, děláte televizního experta a každý týden píšete glosy pro Sport.cz. Takhle jste si to představoval? Moc mě to baví. Fotbal jsem hrál celý život a něco o něm vím. Kromě toho pracuju pro komunitní program v Sheffieldu Wednesday, každé odpoledne trénuju děti. Naplňuje mě to a přemýšlím, že bych si zkusil otevřít menší fotbalovou akademii. Ale až po rozlučce. Snad se bude všem líbit. Anglie Pudil bude po konci profesionální kariéry hrát devátou anglickou ligu