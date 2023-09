Dumitrescu palbu Servette ustál, po premiéře za Slavii byl chválen

Ženeva (od našeho zpravodaje) - Debut to byl pro něj náročný. Bylo cítit, že hráči Servette se na ryšavého Rumuna zaměřili. Do jeho prostoru posílali domácí hodně míčů, vyzývali ho na souboje, testovali ho. Dumitrescu obstál, podle statistik vyhrál tři z pěti vzdušných střetů, z deseti soubojů na zemi byl úspěšný v šesti. Soupeři ho třikrát faulovali, sám jednou fauloval.

„Musím ho pochválit za taktickou stránku. Pro nového hráče není jednoduchý přechod do nového týmu, do trochu jiného rozestavení, navíc měl i specifické úkoly, které se i trochu měnily. Myslím, že to zvládnul. Měl určité rezervy, třeba ve hře hlavou, ale dobře jsme to zajišťovali. Nepropadl v těch situacích, dobře na ně reagoval,“ hodnotil vystoupení čerstvé akvizice Trpišovský.

Dumitrescu se osměloval i směrem vpřed, měl tah na bránu, vyslal do pokutového území několik zajímavých centrů a přihrávek. Občas něco zaskřípalo, ale celkově odehrál slušných 87 minut, co pobyl na hřišti. Dostal šanci v systému 3 - 4 - 3 coby levý wingbek, kam se podle dřívějších slov Trpišovského hodí víc než Lukáš Provod, který šel do hry až v 72. minutě. Provod začal na lavičce i proto, aby byl svěží na nedělní derby se Spartou. Je prakticky jisté, že do sestavy se pro ligový šlágr proti rivalovi z Letné vrátí a Dumitrescu bude mezi náhradníky.

Posila z rumunského Sepsi, za kterou měla Slavia vysázet milion eur (24,4 milionu korun), se rychle rozkoukává. „Do kabiny navíc zapadl výborně, je to normální milý kluk,“ prohlásil o něm univerzál Lukáš Masopust, který nastoupil na pozici stopera. „Po Dumiho to bylo velice náročné utkání, je s námi jen chvilku. Hráči Servette hráli všechny míče do jeho prostoru, byl pod palbou. Situace ale zvládal skvěle a věřím, že až se rozkouká, bude jeho forma jen narůstat,“ dodal Masopust.

„Na to, že hrál první zápas, ještě k tomu v Evropské lize, odehrál podle mě skvělé utkání. Na levém halvbeku si své ubránil a měl i několik dobrých věcí dopředu, několik nebezpečných centrů. Za mě to bylo dobré,“ přidal se s kladným hodnocení Dumiterska slávistický kapitán Tomáš Holeš.