Trpišovský: Šance Jurečky? Asi karma, v bagu byl na mě zlý. Na derby máme otevřený jeden post

Ženeva (od našeho zpravodaje) - Slavia se na nedělní derby ideálně naladila. Trpišovský mohl být v Ženevě spokojený s výkonem nebo s tím, že někteří hráči mohli pošetřit síly a někteří se zase ukázat.

Máte už v hlavě derby?

Teď už jo. Ke konci zápasu už se mi honily v hlavě nějaké věci. Třeba jaké hráče se nám podařilo pošetřit nebo ne. Je velký rozdíl, jestli ten hráč odehraje šedesát minut nebo i s nastavením pětadevadesát. Máme jeden otevřený post, kde jsem čekal, jak budou někteří adepti vypadat. V hlavě to mám, protože máme zhruba dva půl dne na přípravu.

Před zápasem jste říkal, že budete šetřit kvůli derby jednoho hráče. Nakonec jich bylo i víc, ne? Dostalo derby prioritu?

Změn bylo trochu víc, ale šlo o směs věcí, o kterých jsem hovořil před zápasem. Kdybychom nevěřili těm dalším hráčům, tak je nepostavíme. Věděli jsme, že tento zápas bude důležitý. Servette je na podobné úrovni jako my. Je to švýcarský vicemistr. Není samozřejmost pro český klub vyhrávat venku u týmu, který skončil první nebo druhý ve své lize, kór ve švýcarské. Utkání bylo stejně důležité jako derby. Ale věřili jsme, že hráči, kteří nastoupili, mají lepší typologii na tento zápas než třeba na derby. Potvrdilo se nám, že utkání tady bude běžecky velice náročné, že bude kladen důraz na rychlost, dynamiku, opakované sprinty. Je možné, že v neděli nás čeká jiný typ zápasu, kdy budou rozhodovat standardní situace a souboje. Nebylo to tak, že bychom chtěli něco podcenit nebo někoho šetřit. Ale když se to hodilo, hráče jsme vyměnili. Když ne, ty hráče jsme nechali jako Igyho (Ogbua) nebo Holyho (Holeše).

Premiéru si ve Slavii odbyl Andres Dumitrescu, nastoupil v základní sestavě. Jak jste s ním byl spokojený?

Musím ho pochválit za taktickou stránku. Pro nového hráče není jednoduchý přechod do nového týmu, do trochu jiného rozestavení, navíc měl i specifické úkoly, které se i trochu měnily. Myslím, že to zvládnul. Měl určité rezervy, třeba ve hře hlavou, ale dobře jsme to zajišťovali. Nepropadl v těch situacích, dobře na ně reagoval. Určitě nezklamal. Po taktické stránce předvedl velice dobrý výkon jako ostatní.

Jak jste utkání proti Servette vůbec viděl?

V první řadě chci poděkovat fanouškům, kteří za námi ve všední den dorazili. Jejich podpora byla fantastická. Chci poděkovat soupeři, který ukázal kvalitu, je to velký tým. A samozřejmě chci pochválit i naše mužstvo za naplnění taktického plánu. Dařilo se nám plnit to, co jsme chtěli. Defenziva byla až na konec, kdy tam měl soupeř pět basketbalistů, bezchybná. Postupem času se nám podařilo přejít do slušné kombinace a k hezkým přechodům. Pomohl nám první gól Masa (Masopusta), pak i druhý ze standardky. Vážíme se výkonu i výsledku. Byl to evropský zápas na krásném stadionu, ve skvělém prostředí a atmosféře.

Byly součástí taktického plánu i dlouhé auty?

Chceme to používat v ostatních zápasech, už jsme tuhle variantu použili v Pardubicích. Záleží i na soupeři, jakým způsobem brání auty. Ale i proto, v jakém rozestavení jsme hráli, jsme chtěli hrát tímto způsobem. Než přišel Tijani, nebyla moc šance něco uhrát proti stoperům domácích.

Jak moc vás mrzí dvě šance ze závěru zápasu? Budete Václavu Jurečkovi něco vyčítat?