V případě komplikací by přicházelo do úvahy sousední Rumunsko, nejspíš letiště v Jasy. A zbytek cesty autobusem.

Nelze vyloučit, že podobné starosti potkají i reprezentaci do 21 let. Lvíčata totiž čeká na přelomu června a července EURO v Gruzii, kde aktuálně zuří masové a násilné protivládní protesty. Vše vyvolala snaha přijmout zákon, jenž by nevládní organizace získávající přes 20 procent finančních prostředků ze zahraničí nutil k registraci pod označením „agenti pod zahraničním vlivem".

„Situaci samozřejmě vnímáme a sledujeme, všechno komunikujeme s UEFA a gruzínskou stranou. Zatím ale nic nenasvědčuje, že by něco mělo šampionát nějak ohrozit či ovlivnit. Samozřejmě je ještě dost času, aby se situace vyvinula oběma směry. Zatím se ale ani nemluví, že by nějaké změny byly na pořadu dne," objasňuje aktuální stav technický vedoucí reprezentace do 21 let Michal Černý.