Kop špičkou kopačky, hezky česky bodlo, nepatří u fotbalistů k prestižním způsobům zakončení. Chyběl přitom jen kousek, aby právě tento nepředpisový kousek posunul českou reprezentaci již v pátek večer na evropský šampionát do Německa.

Jenže obránce David Zima z malého vápna branku těsně minul.

„Byl jsem špatně vytočený k brance, tak jsem prostě zvolil bodlo. Škoda, chybělo tak 30, 40 centimetrů,“ lituje legionář ze Serie A.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Adam Hložek a David Zima slaví Součkův gól.

Češi v první půli inkasovali, když centrující Zalewski zdaleka ne poprvé na křídle přehrál Coufala.

„Hrál jsem pod hrozbou žluté karty, takže jsem nechtěl jít do skluzu. Stane se,“ poukazuje Vladimír Coufal, že v případě napomínání by přišel o závěrečný duel kvalifikace s Moldavskem.

Ale přesto, za cenu faulu mohl zastavit jedinou gólovou akci domácích…

„Cuf na půli hřiště propadl, to se může stát. Nám stoperům se pak nepodařilo situaci vyřešit, projevila se při ní i kvalita soupeře. Do přestávky jsme Poláky pustili jen do dvou šancí, druhou jsme přestáli,“ líčí Zima.

Z Polska si odvážíme remízu 1:1. 🇵🇱🆚🇨🇿 pic.twitter.com/ZoRn3vK1zi — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 17, 2023

Obránce West Hamu nedlouho po přestávce svou chybu před inkasovaným gólem napravil. Čvančara získal na Bednarkovi přímý kop, který rozehráli Češi nakrátko. Po přiklepnutí Sadílka centroval právě Coufal. Jeho centr se odrazil od několika hráčů ve vápně a propadl k volnému Součkovi, který prudkou střelou vyrovnal.

Naopak vyhlášený kanonýr Robert Lewandowski se opět netrefil. Ani v jednom ze šesti zápasů proti Česku tak neskóroval.

„Na hřišti dokazoval, že je top klasa, naštěstí jsme ho uhlídali,“ cení si Zima.

Reprezentace už mohla mít klid, ale nemá. S Moldavci nesmí doma prohrát, potřebuje ještě aspoň jednu remízu.

„Máme prostě zápas k dobru,“ zdůrazňuje Coufal.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Tomáš Holeš v akci, vpavo Polák Robert Lewandowski.

Jeho kolega napsal zajímavý příběh. Vinou zranění v poslední době spíš jen vysedával na lavičce FC Turín. Před dodatečnou nominací do reprezentace stihl zasáhnout do tří ligových a jednoho pohárového zápasu. A teď rovnou návrat do základní sestavy.

„Jsem zvyklý, neustále musím být stoprocentně připravený. Tak to v zahraničí chodí,“ ujišťuje Zima.