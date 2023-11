Očekávali jsme, že když soupeř musí vyhrát, otevře naplno obranu a vrhne všechno do útoku. Dostali jsme se do šancí, škoda, že jsme je neproměnili, bylo by to lepší. Remíza nám dává určitou výhodu, na druhou stranu jsem viděl kluky na hřišti, že za každou cenu chtějí vyhrát. Mísilo se to ve mně. Bylo by příjemnější, kdybychom postup stvrdili teď.