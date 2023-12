Základna u Hamburku, soustředění v Rakousku. Češi mají plán i bez trenéra

Nástupce Jaroslava Šilhavého ještě nevybrali, i bez trenéra je však třeba po sobotním losu rychle jednat a zajistit národnímu týmu co nejlepší podmínky. Česká fotbalová reprezentace vyrazí do dějiště EURO 2024 v Německu 13. června, tedy pět dnů před prvním zápasem s Portugalskem v Lipsku. Základnu teď vedení FAČR intenzivně vybírá. Chtělo by ji zřídit poblíž Hamburku, kde mužstvo sehraje další dvě utkání ve skupině. Soustředění proběhne nejspíše v Rakousku.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Mužstvo české fotbalové reprezentace před utkáním s Moldavskem.

Článek Los v Hamburku byl zásadní. Češi od soboty vědí, že se 18. června v Lipsku utkají s Portugalskem, 22. června v Hamburku s vítězem play off C (Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán) a 26. června rovněž v Hamburku s Tureckem. Teď je potřeba všechno nachystat. Vybrat ubytování, tréninkovou základnu, dojednat soupeře pro březnové a červnové termíny, zajistit závěrečné soustředění před šampionátem. Čeští fotbaloví reprezentanti jsou s losem ME celkem spokojeníVideo : FAČR Německo bylo při sestavení nabídek pro ubytování a kempy rozděleno do tří regionů. Češi se s ohledem na dvě utkání v Hamburku logicky zaměřili na severní část. EURO Experti o losu EURO: Vypadá to nadějně, Češi můžou mít několik výhod