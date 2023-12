Jan Koller: „Je to dobrý los z hlediska soupeřů i stadionů. Lipsko mají čeští fanoušci nejblíž a do Hamburku se dá dojet taky pohodlně. Navíc se tam hrají hned dva zápasy, což je výhoda pro tým, že nebude muset tolik cestovat a může mít jednu základnu pro všechna tři utkání.

Jasným favoritem je Portugalsko, které bude patřit k adeptům na zlato. Turecko vyhrálo svoji kvalifikační skupinu a obrovskou motivaci můžou mít i týmy z baráže: kromě Řecka by na EURO všechny byly poprvé. I tak Češi budou mít solidní šanci na postup a můžou těžit i z toho, že budou hrát poslední a budou vědět, jak to dopadlo v ostatních skupinách.“

Petr Rada: „Portugalce jsem si nepřál, hrají stejně jako Španělé takový ten jejich ťukec, který nám nevyhovuje. Nechtěl jsem ani Turky: viděl jsem, jak nedávno v Berlíně zaslouženě porazili Němce. Navíc v Německu jich žije strašně moc, budou tam mít ohromnou podporu fanoušků. Tým z baráže by měl být přijatelný.

Pokud jde o postup, myslím, že první bude Portugalsko – a Češi s Turky by si to měli rozdat o druhé místo. Pozor, Turecko je pro mě černý kůň skupiny. Ve Švýcarsku jsem pod trenérem Brücknerem zažil, když nás na EURO vyřadilo… Z baráže všichni počítají s Řeckem, ale výbornou kvalifikaci mělo Lucembursko, které honilo Slováky. Velmi nevyzpytatelná je i Gruzie.“

Stanislav Levý: „Nemůžeme si stěžovat, šance na postup je v každém případě. Nebál bych se ani Portugalska, které je sice silné, ale v prvním zápase ho český tým může zaskočit a překvapit. Turci budou mít v Německu skoro domácí podporu a před losem jsem říkal, že je do skupiny nechci, ovšem taky je to schůdný soupeř.

A tým z baráže? Nechci nikoho podceňovat, ale Češi by rozhodně měli narazit na protivníka z nejslabší skupiny. Teď to chce co nejdřív najít nového trenéra pro reprezentaci, aby mohl začít objíždět hráče a chystat si tým pro březnový sraz a pochopitelně i pro EURO.“