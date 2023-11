Deset stupňů ke skandálu. Tah noční Olomoucí dokreslil obraz současné reprezentace

Bouřlivá kvalifikace, a to ještě dost mírně řečeno. Pokud fotbalová reprezentace dnes večer v Olomouci zaboduje s Moldavskem, cíl bude splněn. Češi v takovém případě postoupí na EURO do Německa. V samostatné historii zvládli všech 7 předchozích kvalifikací ME, předloni na závěrečném turnaji došli do čtvrtfinále. Národní tým postup nutně potřebuje, aby se aspoň částečně rehabilitoval za všechno, co se kolem něj letos semlelo.

Článek Tři hráči na nočním tahu městem pouhé dva dny před závěrečným zápasem o všechno. Skandál, který zatlačil samotný fotbal do pozadí, dokreslil obraz současné reprezentace. Bezgólová nuda v Moldavsku Hned první březnový sraz ilustroval nevyrovnanost národního týmu a jeho výkonů. Vstup do skupiny měl skvělý, v Edenu nečekaně snadno přehrál favorizované Poláky 3:1 a naklonil si fanoušky zase na svou stranu. Bezduchou plichtou v Moldavsku ovšem za pouhé tři dny zase rychle zchladil krátkou euforii. Další nominace už bez Baráka Jeden z mála kreativních záložníků Antonín Barák neskousl nenasazení proti Polsku, další dva hráči s ním. V Moldavsku došlo s vedením týmu ke schůzce, jejíž důsledky se ukázaly až v červnu před další nominací. Barák byl z týmu vyřazen s odůvodněním, že porušil interní pravidla. Antonín Barák chybí v nominaci fotbalové reprezentace. Jeho chování v týmu nebylo správné!Video : FAČR Psotka prchá do Brna Technický ředitel má být v plánech šéfa asociace Petra Fouska důležitou figurou s dosahem také na reprezentaci. Trvalo mu delší čas, než z Plzně získal Zdeňka Psotku. Ředitel ovšem využil výstupní klauzule a v létě odešel do druholigového Brna. Jeho nástupcem se natrvalo stal až s odstupem Erich Brabec. Panika z remízy s Albánií Dlouho převládalo přesvědčení, že z tak lehké skupiny prostě nejde nepostoupit. Jenže Albánci si v Edenu i díky velké podpoře svých fanoušků mohli připadat jako doma a uhráli remízu. Další důkaz, že české mužstvo nejde správným směrem. A také reálné obavy, že na přímý postup dosáhnout nemusí. Výbuch v Albánii Víra, že když je reprezentaci nejhůř, vydá ze sebe to nejlepší, se ukázala jako slepá. Albánci hladkou výhrou 3:0 nastavili soupeři nemilosrdné zrcadlo. Bylo tak definitivně potvrzeno, že Češi na senzačního lídra skupiny za dané konstelace prostě nestačí. U fotbalové reprezentace se nic nemění. Trenér Jaroslav Šilhavý a stávající realizační tým dokončí kvalifikaci Video : Sport.cz Strahovské rokování o Šilhavém Po návratu z Tirany jen díky gólu z penalty reprezentace porazila Faeřany. Mimořádné zasedání výkonného výboru trenér Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým přežil, ovšem s upravenými smlouvami. Teď už nemají jistotu, že v případě postupu povedou mužstvo i na EURO. Bude schůzka s Barákem. Tak ne… Ačkoliv bylo po mimořádném výkonném výboru avizováno, že si trenér promluví s Barákem o případném návratu, při listopadové nominaci se ukázalo, že nic takového neproběhlo. Vše zůstalo při starém. Vyděděnec se tak poprvé ozval sám a vyjádřil touhu po návratu a ukončení sporu. Schick se vrátil jen na chvíli Patrik Schick chybí celou kvalifikaci, což je jedna z mála polehčujících okolností. Před posledním srazem svitla jistá šance na jeho návrat. Nejlepší střelec však v Leverkusenu zvládl jen krátkou epizodu, pak se znovu zranil. Jeho dlouhodobá absence tak trvá dál. Barák a jeho jméno v Itálii. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Nevyužitý mečbol v Polsku Češi mají obrovské štěstí. Rozklížení Poláci jsou na tom aktuálně ještě hůř. Šilhavého tým měl v pátek ve Varšavě první postupový mečbol, musel by však vyhrát. Nestalo se, a tak podceňovaní Moldavci napínají Součka a spol. až do poslední chvíle. Neskutečný flám v Olomouci Nedělní šok trumfl všechno. Tři muži ze základní sestavy Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta vyrazili po příjezdu do Olomouce v noci na diskotéku a vraceli se až k ránu. V baru jim dva dny před rozhodujícím zápasem asistoval člen výkonného výboru Tomáš Neumann. Všichni tři hráči byli z týmu vyřazeni, Šilhavý musí improvizovat bez nich…