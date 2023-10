Belgičany ve Vídni poslal do vedení ve 12. minutě Lukebakio premiérovým gólem za národní tým a krátce po změně stran zvýšil křídelník Sevilly už na 2:0. V 58. minutě se prosadil i kanonýr Lukaku. Útočník AS Řím s devíti brankami vede tabulku kvalifikačních střelců. Jenže Rakušané zápas zdramatizovali. V 73. minutě snížil Laimer a po vyloučení hostujícího Onany střídající Sabitzer v 84. minutě proměnil pokutový kop. První kvalifikační porážku ale už domácí neodvrátili.

Belgičany čeká sedmý evropský šampionát, jejich největším úspěchem je stříbro z roku 1980. Francouzi, kteří jsou dvojnásobnými mistry kontinentu z let 1984 a 2000, se na ME představí pojedenácté. Portugalci si na Euru zahrají podeváté, zlaté medaile získali v roce 2016. Trojice postupujících doplnila hostitele Německo. Závěrečný turnaj se uskuteční od 14. června do 14. července.