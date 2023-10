Co když bude Šilhavý odvolán? Trpišovského bude těžké získat. Nabízí se Hašek, Svědík nebo Lavička

Jindřich Trpišovský

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský je nejlogičtější adept. V klubu z Edenu už působí skoro šest let, mužstvo dovedl třikrát k titulu, čtyřikrát k triumfu v domácím poháru, do základní skupiny Ligy mistrů, dvakrát do čtvrtfinále Evropské ligy a jednou do čtvrtfinále Konferenční ligy. Sešívaní za jeho éry prodali hráče za těžké miliony do různých koutů světa.

Možnost, že by se ujal národního týmu, se ale nejeví příliš reálně, byť šéf klubu Jaroslav Tvrdík připustil, že dočasně by Trpišovský mohl koučovat Slavii i reprezentaci. „Dočasně si umím představit, že Jindra povede souběžně Slavii i reprezentaci. Dokud má ale smlouvu, tak natrvalo v žádném případě. Co konkrétně znamená dočasně? To je všechno o dohodě,“ řekl Tvrdík v průběhu září v podcastu Kudy běží zajíc, aniž by v tu chvíli čekal, do jak svízelné pozice se národní tým dostane.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích.

Sám Trpišovský se k představě trénovat národní mužstvo během posledních měsíců párkrát vyjádřil. „Nevím. Myslím, že máme skvělého trenéra (Jaroslava Šilhavého). A nemám nic jiného v hlavě než Slavii, určitě ne tohle. Nerad přemýšlím nad věcmi, které nejsou reálné, nebo nejsou na dosah, protože to je ztráta času. Pro mě je teď jediné téma Slavie, je zbytečné nad tím přemýšlet,“ prohlásil v červenci v slávistickém Totálním podcastu.

Ivan Hašek

Možná největší favorit. V minulosti dva roky šéfoval českému fotbalu, z roku 2009 má za sebou i několikaměsíční etapu na reprezentační lavičce, byť o rok dříve nabídku odmítl. Poté už v evropském fotbalovém prostředí nepůsobil, pracoval hodně na Blízkém východě. Šedesátiletý trenér s bohatými zkušenostmi z klubové i reprezentační scény je aktuálně bez angažmá. Z hlediska střednědobého či dlouhodobého výhledu se jeví jako žhavý kandidát.

Foto: Petr Horník, Právo Ivan Hašek v podcastu Sport.cz

Martin Svědík

Na české scéně jeden z nejúspěšnějších a nejuznávanějších trenérů, který aktuálně vede Slovácko. Dokázal, že má jasné herní principy, je náročný, umí z týmu v určitý moment vymáčknout maximum. Mnohokrát se řešil jeho kariérní posun, naposledy v létě byla ve hře Plzeň. Zádrhely? Člověk neví, zda by reprezentace nebyla až příliš velkým skokem. A v lednu prodloužil smlouvu do léta 2025, kontrakt obsahuje i výstupní klauzuli 400 000 eur (necelých 10 milionů korun).

Foto: Dalibor Glück, ČTK Utkání 7. kola první fotbalové ligy: 1. FC Slovácko - FC Zlín. 2. září 2023, Uherské Hradiště. Trenér Slovácka Martin Svědík.

Vítězslav Lavička

Vítězslav Lavička momentálně vede akademii Sparty. S národním týmem už byl v minulosti spojován, ale nikdy áčko nevedl. Vedl Spartu (titul a pohár), Liberec (titul), českou jednadvacítku, působil v Austrálii (mistrovský titul), Polsku i Kuvajtu. Platí za fotbalového gentlemana, který si umí získat hráče.

Foto: Zdeněk Pavlis, Sport.cz Funkci ředitele sparťanské akademie bere Vítězslav Lavička jako další krok ve své kariéře.

Jan Suchopárek

Často bývá v krizových situacích nejjednodušší a logické posunout k A-týmu trenéra jednadvacítky. Třeba jako to na konci minulého roku udělali Španělé, kdy Luise Enriqueho nahradil Luis de la Fuente. Ale dokázal by Suchopárek naplnit roli a vizi, jaká by se v daný moment očekávala? Po červnovém vyřazení ze základní skupiny mistrovství Evropy jednadvacítek se na něj po posledním zápase s Izraelem valila velká kritika.

Foto: FAČR / PAVEL JIŘÍK ML. Jan Suchopárek nemohl být s výkonem svých svěřenců spokojen

Petr Rada

Petr Rada už národní mužstvo trénoval, vyzkoušel si angažmá ve Spartě i ve Slavii. Nyní cepuje ve druhé lize Duklu. Pětašedesátiletý trenér by dal mužstvo do latě, vybudil by ho, má zkušenosti i autoritu. Záleželo by i na postoji Dukly, mohl by být i provizorním řešení.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Petr Rada během angažmá v Jablonci.

Zdeněk Ščasný

Rovněž jeden z největších odborníků v tuzemském fotbale. V minulosti úspěšně vedl například Spartu, kde několik let zastával pozici sportovního ředitele. Od konce na Letné v dubnu 2019 žádný profesionální klub netrénoval, aktuálně je volný. V kabině by si jistě dokázal sjednat respekt, mohl by tým nakopnout i jako krátkodobé řešení.

Foto: Sport.cz Bývalý fotbalový funkcionář Zděnek Ščasný byl hostem pořadu Přímák.

Cizinec

Kdekoho napadne, že by se dalo rozhlédnout v zahraničí. Dobrá úvaha, která však skrývá dost úskalí. Existuje zahraniční expert s dokonalým přehledem o českých hráčích? Těžko říct. Vyslat ho případně zhruba po měsíci do zápasu o všechno v Polsku? Trochu divoká představa. Cizinec by se potřeboval v českém fotbale pořádně rozkoukat, poznat detailně hráče, možnosti, které má. I Brianu Priskemu ve Spartě nějaký čas trvalo, než se aklimatizoval a tým začal vyšlapovat podle jeho představ.