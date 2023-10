Úleva, potřebovali jsme to prostřelit, oddychl si Tomáš Souček. Doufám, že jsem to protrhl i na listopadVideo : Sport.cz

Polákům nemusí k postupu stačit ani případné domácí vítězství nad Českem. Pokud totiž národní tým v závěrečném utkání v Olomouci porazí Moldavsko, bez ohledu na výsledek předchozího duelu ve Varšavě skončí do druhého místa.

Čechům by dokonce velmi pravděpodobně měly stačit v listopadu i dvě remízy, a to za předpokladu, že Moldavsko zároveň neporazí doma lídra skupiny Albánii o více než dvě branky. V takovém případě by před vzájemným duelem v Olomouci měli při rovnosti bodů o gól lepší skóre. První zápas Česka s Moldavskem v Kišiněvě skončil 0:0. Albánie má k postupu jednoznačně nejblíže, k definitivní jistotě potřebuje získat už jen bod.