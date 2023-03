Čtyři ze šesti nováčků (D. Jurásek, Vitík, M. Jurásek, Čvančara) patří věkem ještě do mladší kategorie. V poslední době proto probíhala častá komunikace mezi A-týmem a reprezentací do 21 let.

Důležitá je dohoda s týmem do 21 let. Lvíčata se teď v přípravě na letní EURO utkají ve Španělsku s Belgií a Nizozemskem.

"Co se týče červnového šampionátu do jednadvaceti let, budeme spolupracovat a komunikovat tak, aby obě mužstva byla co nejsilnější. Ostatně nominace těchto hráčů je vyznamenáním právě i pro tým do jednadvaceti let, kterému patří poděkování za vstřícné jednání," kvituje Pešír.