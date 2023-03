Jako Messi a Ronaldo! Pro Poláky je Lewandowski bohem, větší modlou než prezident

Když je na hřišti útočník Robert Lewandowski, je pravděpodobné, že vstřelí branku. Možná to poznají v pátek večer v Edenu i čeští fotbalisté na startu kvalifikace EURO 2024. Klenot polské sestavy je mašinou na góly. Pokud se stane, že se netrefí v několika duelech v řadě, což ale nebývá zvykem, kritici rozebírají, že je snad z formy. „Teď dal za deset zápasů jen dvě branky a už to propírají. Pořád je ale schopný vykouzlit gól, Plzeň by mohla vyprávět," tvrdí fotbalový novinář Jiří Lizec v pořadu Přímák. "Je to hvězda jako Messi či Ronaldo," dodává fotbalista Sigmy Olomouc Martin Pospíšil.

Lewandowski sice nedá gól v každém utkání, pak ale klidně nasází hattrick a rozhodne důležitou bitvu. „Řadil bych ho na stejnou úroveň s Messim a Ronaldem. Mluvit o tom, jestli má formu, když to potvrzuje tolik let, mi přijde zbabělé," soudí fotbalista Sigmy Olomouc. I proto je současný hráč Barcelony pro polské fanoušky podle Pospíšila „zaslouženě bohem." Dokonce prý větší modlou než prezident. Experti se v pořadu Přímák shodnou na tom, že je Lewandowski prakticky nebránitelný. „Když má formu, neuhlídáte ho. Když dostane prostor, umí dát gól ze všeho," míní Pospíšil s tím, že se to snadno říká. Uhlídat známého kanonýra prostě není jen tak. „Šance by snad byla, kdyby Polsko zůstalo u defenzivnějšího stylu hry. Pak by se dal zdvojovat či ztrojovat," věří novinář. Mezi experty i fanoušky panují názory, že pokud polský snajpr není na hřišti, jde síla týmu o padesát procent dolů. „Když na hřišti je, první myšlenka hráčů je, že budou hledat právě Lewandowského. Takže, pokud by on nehrál, byla by šance, že budou více vidět další hráči," myslí si Pospíšil. A na první dobrou nachází další polský trumf. Je jím Piotr Zieliński. „Možná bude důležitější uhlídat v Edenu jeho. Řadím ho mezi pět nejlepších středních záložníka na světě," posílá české reprezentaci varování fotbalista Sigmy Olomouc.