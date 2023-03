Fotogalerie +3

Boj o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu začíná právě zápasem s největším favoritem skupiny. K velkému srovnání střelců ovšem nedojde, Schick je zraněný. Naopak hosté budou i v Edenu znovu spoléhat na svého hrdinu. Lewandowski sehrál za Polsko nejvíc zápasů (138) a vstřelil také nejvíc branek (78).

Dva klubové zápasy začátkem března kvůli lehčímu svalovému zranění vynechal, ale rychle se vrátil zpátky. Po loňském přestupu z Bayernu sahá s Barcelonou nejen po mistrovském titulu, ale s 15 góly také po koruně pro krále střelců španělské ligy.

„Největší dojem z hráčů soupeře na mě dělá samozřejmě Lewa. Velká hvězda, i diváci se na něj těší. Není to ovšem jen on. Třeba Zieliňski taky hraje skvěle, je tu Szczesny, mohl bych jmenovat další. Polsko je právem favoritem skupiny," říká Šilhavý.

Kuchtič, Čvanči, jdeme do nich! Teď je v reprezentaci na řadě sparťanská osa, těší Františka StrakuVideo : Sport.cz

Češi mají každopádně zásadní problém. Jak uhlídat kanonýra Lewu? „Není potřeba na něj speciálně upozorňovat. Všichni vědí, že je to top class fotbalista. Jsem rád, že ho neuvidím jen na instagramu, ale i naživo," culí se nováček Tomáš Čvančara.

„Těším se na něj hodně, je to velký útočník. Jestli nám pomůže, že byl zraněný, uvidíme až v pátek. Snad trochu jo. Bránit se asi dá, snad přijdeme na to jak," přikyvuje další novic David Jurásek.

To, že jsem ve West Hamu nehrál párkrát v základu, nic neznamená. Přijel jsem sebevědomý, říká Tomáš SoučekVideo : Sport.cz

Lewandowski dal v posledních 10 zápasech jen dva góly. Naposledy skóroval 23. února. „Robert má slabší období, což je třeba rozhodně říct. Celkově to s námi nevypadá dobře," obává se před utkáním v Praze bývalý polský kapitán Maciej Žurawski.

„Lewandowski prožívá své nejhorší chvíle na Camp Nou," souhlasí katalánský deník El Nacional. A přidává šokující spekulaci, že Barca zvažuje prodej polské hvězdy během letního přestupového období. Čtyřiatřicetiletý kanonýr pobírá roční plat 600 milionů korun, jeho tržní cena se odhaduje na 1,2 miliardy korun.

„Poslední týdny pro mě byly po zranění těžké. Ale v El Clásiku jsme zahráli výborně a já se cítil skvěle. Mám čím dál lepší formu. Čekají se ode mě hlavně góly, věřím, že brzy přijdou. V reprezentaci jsme rychle přijali vizi nového trenéra Fernanda Santose. Vím, jak jsme trénovali, věřím, že můžeme postoupit a hrát dobře. Hlavní je, že víme, jak na to. Jsme připravení," prohlásil Robert Lewandowski v Praze den před bitvou.

V Polsku před zápasem ožily spory ohledně prémií za start na loňském světovém šampionátu v Kataru.

Robert Lewandowski i Fernando Santos na konferencji prasowej przed meczem #CZEPOL. 🇨🇿🇵🇱 🗣️💬 "Przed nami nowe otwarcie, nowe rozdanie, na tym się skupiamy". WIĘCEJ ➡ https://t.co/VJY6fTcY3c pic.twitter.com/mPR0yeQCDD — Piłka Nożna (@PilkaNozna_pl) March 23, 2023

„Chci se omluvit, že jako kapitán jsem to nezastavil dřív, aby se to vyřešilo. Prosím fanoušky, aby dali aféru s prémiemi stranou. V Kataru to bylo úžasné, těšili jsme se z postupu ze skupiny. Kauza nám trochu zkazila náladu, ale je to uzavřené, můžu ujistit. Nejdůležitější je, že stojíme před důležitým zápasem," zdůrazňuje kapitán.

Duel v Edenu vnímá jako zcela zásadní. „Je to vstup do kvalifikace s novým trenérem, s novou sestavou a bez několika hráčů. Takže nový začátek. Vize a myšlenky, které do polské reprezentace přinesl nový trenér, jsou zřejmé. Od začátku víme, na čem jsme. Pro mě je důležité, že dál působíme jako jeden tým. Na tréninku vidím soudržnost a spolupráci," líčí Lewandowski.

„Samozřejmě tím, že jsme v roli hostů, to tady bude těžší. Nicméně věřím, že do Varšavy se vrátíme s třemi body. Bude to o nás, co soupeři dovolíme," varuje hostitele.