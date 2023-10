EURO na dosah, Češi zaslouženě prohráli! Poláci kvitují blamáž Šilhavého a spol. v Albánii

Kromě vzájemného zápasu s naším výběrem čeká Polsko jen Moldavsko doma, Čechy pak tentýž soupeř plus ještě nedělní zápas v Plzni proti Faerským ostrovům. „Dá se předpokládat, že ani Polsko, ani Česko v těchto utkáních neztratí žádný bod. V takové situaci by obě země postup na šampionát bojovaly mezi sebou ve Varšavě,“ vyhlíží polský sportovní web duel, který se bude hrát 17. listopadu. České reprezentaci by k zajištění druhé příčky mohla stačit remíza, Poláci by naopak museli brát plný počet bodů. Pokud tedy žádný ze soupeřů neztratí body ve výše zmíněných utkáních.