Rameno, nebo ruka? Co viděl VAR? Vyloučení Chytila brutálně ovlivnilo zápas

Jak se situace seběhla? Jakub Brabec od brankové čáry vracel míč do malého vápna, kde se soupeřem svedl boj Jan Kuchta, balon propadl k Mojmíru Chytilovi, jenž ho dotlačil za brankovou čáru. Jak? Podle sudích rukou.

„Myslím, že to ruka nebyla a že Chytil hrál ramenem. Podle mě měl být gól uznaný. Asi mohl jít do balonu hlavou, ale rozhodl se do toho jít takhle tělem a ramenem. Ano, ruka je od těla, ale balon trefí rameno, ne biceps,“ rozebral zevrubně z opakovaných záběrů a pomocí lupy ve studiu ČT trenér druholigové Vlašimi Martin Hyský.

Zahrál Mojmír Chytil rukou? Klíčovou situaci zápasu Albánie 🆚 Česko rozebral ve studiu Martin Hyský...🔍 pic.twitter.com/BRWFSoT49d — ČT sport (@sportCT) October 12, 2023

Pokud by se řešila jen druhá žlutá karta, VAR by nemohl zasáhnout. Góly však kontroluje všechny, tudíž situaci musel logicky zkoumat. U videa jako kontrola seděli Rob Dieperink a Jeroen Manschot. Ti tak museli na záběrech vidět, že Chytil hrál nedovoleně, tedy rukou, a tak branka podle nich platit neměla. Případně nenašli jiný záběr, který by v jejich očích stoprocentně vyvrátil původní verdikt na hřišti, proto ponechali v platnosti rozhodnutí Makkelieho. To jsou možné scénáře, jak VAR pracoval.

To, zda byl gól dosažen rukou, prověřuje jen VAR. Hlavní arbitr na hřišti se v takovém případě nejde podívat na opakované záběry, protože jde podle manuálu VAR o faktickou věc, kterou rozhodují sudí u videa.

Posouzení pohybu Chytila je více než sporné, tento verdikt každopádně brutálně ovlivnil zápas. Stalo se to za stavu 0:1 pro Albánii, Češi pak hráli více než poločas v oslabení a prohráli 0:3.

„Mojma (Chytil) říkal, že hrál ramenem, rozhodčí to vyhodnotil jako ruku. Ještě dal podle mě nesmyslnou žlutou kartu. Ale to se může ve fotbale stát,“ glosoval tento moment český obránce David Jurásek.

„Hned jsem za rozhodčím vyrazil, řekl mi, že to řeší VAR. Nakonec usoudil, že to byla úmyslná ruka, tím pádem druhá žlutá a červená. Ať si každý udělá obrázek, co viděl. Tento moment zabil zápas,“ popsal kapitán Souček.