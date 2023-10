Experti o Šilhavém: Není na co čekat! Jeho budoucnost se dala vyřešit už v letadle

Měl by trenér Jaroslav Šilhavý u národního týmu skončit?

Jan Koller: „Nejsem zastáncem rychlých výměn, trenéra Šilhavého jsem se zastával i po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa. Ale teď si říkám, jestli ještě vůbec něco může reprezentaci dát. Byl jsem překvapen jeho reakcí po Albánii: vyzařovalo z něj, že už toho má plné zuby. I na týmu je vidět, že by mu prospěl nový šéf. Mužstvo moc nefunguje a kluci hrají pod své možnosti. Otázkou je, kdo by měl přijít po Šilhavém. Navíc v téhle složité situaci, kdy je nutné postoupit na EURO. I když to bude velký souboj s psychikou, nároďák by měl Faerské ostrovy porazit tak jako tak. A potom je potřeba vymyslet řešení pro další zápasy, především s Polskem půjde o všechno.“

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK Bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller na tiskové konferenci k 50. narozeninám.

Jan Rajnoch: „Jsem pro okamžité řešení, trenéra Šilhavého bych odvolal už dneska. Nemyslím to ve zlém, ale k reprezentaci v tuhle chvíli může přijít víceméně kdokoliv: jako varianta pro zápas s Faerskými ostrovy mě napadá třeba zkušený Ladislav Škorpil. Udělat pár vtípků, porazit Faery a pak se rozhodnout, co dál. Do budoucna to může být například Erich Brabec s nějakým týmem zajímavých mladých trenérů. Šilhavý je ve složité situaci, kterou mu nepřeju. U týmu je dlouhou dobu a jeho práce s mančaftem není úplně ideální. Zápasy nároďáku jsou pořád stejné: chybí mi tam pojetí moderního fotbalu, hrdost na svoji zemi i týmovost. Je to samozřejmě i o hráčích a jejich přístupu, ovšem hlavní zodpovědnost má vždycky trenér.“

Foto: Sport.cz Jan Rajnoch

Martin Frýdek: „Je potřeba nový impuls, přimlouval bych se za rychlou změnu. Na trenéra Šilhavého byl po Albánii smutný pohled, během televizního rozhovoru byl naštvaný a zlomený jako šíp. Trochu se divím, že sám nerezignoval, ale asi chce bojovat až do konce. V Tiraně to byla ostuda, přitom kluci hrát fotbal umí. Teď je nutné zabrat proti Faerským ostrovům, tým se musí vyhecovat k maximálnímu výkonu. Asi nebudu sám, kdo zmíní jméno František Straka. Je to srdcař, který hráče umí vybláznit. Dojel bych s ním kvalifikaci: zbývají poslední tři zápasy, které rozhodnou o všem. Ale asi to bude jinak, když se má výkonný výbor sejít až příští týden. Přitom je to věc, která se dá vyřešit v letadle cestou z Albánie.“

Foto: Jan Handrejch, Právo Internacionál Martin Frýdek jako host podcastu webu Sport.cz.

Radek Drulák: „Pokud byste chtěli odvolat Šilhavého, musíte mít plán B. Říkám si: kdo by do toho v tuhle chvíli šel? Někdo možná kvůli penězům, ovšem fotbalově jsme na pokraji obrovského průšvihu. Reprezentace dostala papírově lehkou kvalifikační skupinu, jenže přišlo několik malérů a všechno může rozseknout až poslední zápas s Moldavskem. Jarda Šilhavý spoustě lidí pije krev svým vystupováním a konzervativním přístupem. Stačí se podívat na nominaci: z pěti útočníků čtyři v klubech nehrají, chybí kreativní střed zálohy a tak dále. To, že někdo přijede na sraz z bundesligy, není všechno. Nemáme špatné fotbalisty, ale většina je bohužel z formy.“