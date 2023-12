Jaroslav Šilhavý dovedl reprezentaci na EURO do Německa, pak ale odstoupil. Byl pod tlakem ze všech stran.

Ano, ke konci kvalifikace nebyly výkony kvalitní. Objevily se různé rozmíšky, výkony některých hráčů nebyly správné. Myslím, že Jarda po zápase s Albánií podlehl i atmosféře a velkému tlaku. Ať už ze strany médií, nebo lidí okolo fotbalu. Tím si víceméně sám podepsal ortel. Asociace to viděla už od toho zápasu a měla konat. Je špatně, že dodnes nemáme trenéra ani manažera reprezentace. Čas běží, jiné země před šampionátem jedou v cyklu a jen my přešlapujeme na místě.

V polovině prosince už byla svolána jmenovací tisková konference, hned vzápětí však byla zrušena.

Je to s podivem. Reprezentačního trenéra přece nemůže volit skupina lidí, kteří nikdy netrénovali a fotbalu snad ani nerozumí. Jestli máme možnost, jak jsem slyšel, mít manažera Pavla Nedvěda, tak bych se nerozpakoval a okamžitě ho jmenoval. Se všemi pravomocemi bych mu dal moc, ať on najde trenéra. A nikdo by mu do toho neměl kecat. On by měl nést odpovědnost. Ano, přimlouvám se také, aby se svými zkušenostmi byl trenérem Ivan Hašek. S možností zvolit si všechny své asistenty, jak to všude ve světě bývá. Ne aby mu je někdo vybíral.

Byl jsem naměkko, přiznal po rozlučce Jaroslav Šilhavý. Už před zápasem jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat. Video : Sport.cz

Taková praxe je přece běžná.

Několikrát jsem zažil, že si trenéři nevzali asistenty, které si vzít měli. Tím jim byla dána kudla do zad. Ivan by si to určitě nepřál. Co se u nás děje, je unikum. Vyloženě politika vedení. Politikaření něco za něco nemá s fotbalem nic společného! Máme udělat všechno, aby se nám konečně začalo dařit. Ne aby tam někteří lidé pořád viděli své zájmy.

Trenéra vybírá zvláštní skupina, zatímco sportovní rada v čele s Vladimírem Šmicrem má jen poradní hlas…

To je neskutečné! Trenéra a manažera k reprezentaci by přece měli vybírat bývalí hráči a trenéři. Pokud je možnost angažovat Pavla Nedvěda, tak bych ji využil okamžitě. To se nebude opakovat.

Může nabídnout všechno, co je za ním, také léta funkcionaření v Juventusu.

Samozřejmě, je uznávaný. Takové jméno by byla škoda nevyužít. Myslím, že není stavěný na to dělat jen ambasadora, jehož budou všude vodit…

Foto: Zdeněk Pavlis, Sport.cz Luboš Kubík působil také jako asistent reprezentačního trenéra USA.

Pokud jde o asistenty, k reprezentaci Spojených států jste také nebyl dosazen. Někdo si vás musel vybrat.

Jistě. Je to velmi důležitá podmínka každého hlavního trenéra. Asistentům musí věřit, aby měl v první řadě klid na práci. Nemůže trénovat s někým, koho nezná. Sportovní manažer si najde trenéra, stojí si za ním a má zodpovědnost. Ne nějaké skupiny.

Máte zkušenost z reprezentace Spojených států. Díky ní jste byl jediným českým účastníkem MS 2010. Jak to funguje tam?

Tehdy to měli nastavené tak, že prakticky nebyl sportovní manažer. Jeho funkci měl v jedné osobě technický vedoucí. Jinak měl veškeré pravomoci hlavní trenér Bob Bradley, který si sestavil celý tým odborníků, od asistentů až po kustody. Všechno šlo za ním. Pak je to právě trenér, který se zodpovídá celému národu. Vybavím si, pod jak obrovským tlakem vedl národní tým Míša Bílek. To bylo až neuvěřitelné, přitom dosáhl úspěchu. My jsme prostě země, kde máme strašně moc trenérů a odborníků přes fotbal. K nevíře…

S Ivanem Haškem jste hrál a zažil ho také na tuzemské fotbalové politické scéně. Proč byste svěřil reprezentaci právě jemu?

Padají různá jména, všechno kvalitní trenéři. Takový je třeba i Martin Svědík. Jeho čas určitě přijde, ale myslím, že by měl mít zkušenosti s ještě většími kluby než Slovácko. Uznávám i Míšu Bílka či Víťu Lavičku. Podle mě však přišla doba, kdy potřebujeme trenéra, jako je Ivan. Má zkušenosti, charisma, je výborný jako člověk. Myslím, že by dokázal dát mančaft do kupy. Spolu s lidmi, kterým právě bude věřit. Myslím, že by to tak mohlo fungovat.