Pešíra mrzí, že si fanoušci vybrali Alexe Krále jako snadný terč. „Zajímalo by mě, koho by si v nominaci představovali místo něj," míní bývalý prvoligový útočník. Možná by pochopil, když byl Král pod palbou během působení ve West Hamu United. „My jsme ho ale do týmu stejně dali, protože jsme mu věřili."

Ve West Hamu to v podání Krále nebylo ono, jenže teď je situace úplně jiná. Český reprezentant kope v barvách Schalke pravidelně bundesligu, vyrostlo mu sebevědomí a ukázal to u národním týmu. Nejsem si jistý, že ho ti kritici před touhle nominaci vůbec viděli hrát. My máme zápasy nakoukané, vidíme všechny zápasy všech reprezentantů," tvrdí Pešír.

Přímák s manažerem české fotbalové reprezentace Tomášem Pešírem

Tým z Gelsenkirchenu byl po podzimu poslední, ale teď se herně zvedl. „Teď už dýchají, vypadá to, že by se mohli zachránit. Tým sice není TOP směrem dopředu, ale Alex hraje devadesát minut a hraje dobře," těší manažera národního týmu. „Jsem u reprezentace tři roky a za mě je teď ale v největší pohodě."

Královi pomohlo, že pravidelně hraje a cítí důvěru trenéra. „K tomu je výborně fyzicky připravený. Možná se to někomu nezdá, ale je to i rychlostní typ. Je obrovsky rychlý, má super odběry. Potřebuje být v pohodě, což je. A v utkání s Polskem nám to vrátil. Věřím, že v těch výkonech bude pokračovat i v Schalke," dodává Pešír.