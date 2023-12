Podle zákulisních zpráv je hlavním favoritem na trenéra Ivan Hašek. Jako manažer by se pak mohl do českého fotbalu vrátit Pavel Nedvěd.

„Zaznamenal jsem asi pět šest kandidátů. Někteří jsou ovšem vázaní v klubech. Ivan Hašek mi přijde jako nejlepší volba. Je volný, fotbalu rozumí. Má zkušenosti z české, francouzské, japonské i arabských lig. Má velký přehled a je to navíc persona, která by u současných hráčů mohla mít patřičný respekt,“ poukazuje legendární Antonín Panenka.

„Mám svého favorita! Ivan Hašek je volný, má charisma, sebevědomí. Je hladový trenérsky, vzal by to. Navíc s tím, že mu na penězích moc nezáleží a má chuť do práce. Nebyl by drahý, což je pro FAČR důležité. Všichni, co jsme fotbal hráli, s jeho volbou souhlasíme,“ horuje již delší čas internacionál Ladislav Vízek.