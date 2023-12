Fousek o výběru trenéra: Žádná váhavost a rozpačitost. Okruh se zúžil

Nic neprotahujeme, není to žádná váhavost, nerozhodnost, rozpačitost. Máme interní plán. Řekli jsme, že trenér by měl být znám do ledna. Možná to bude dřív, ale je potřeba zdůraznit, že jde o důležité a zodpovědné rozhodnutí, je to nejsledovanější kouč v zemi. Přichází před Eurem a víme, že chceme koncepční řešení. Bude nás čekat Liga národů a kvalifikace na další MS. Ve vlastním zájmu se snažíme jednání co nejvíce zrychlit.