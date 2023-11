Než se reprezentace přesune během středy do Polska, přišel se na její úterní podvečerní trénink na Strahově podívat Aleksander Čeferin. Slovinský předseda UEFA počtvrté za poslední dva roky zavítal do Prahy a s šéfem FAČR Petrem Fouskem mimo jiné probírali českou snahu uspořádat po červnovém finále Konferenční ligy další velkou akci. Mělo by jít o kongres, zasedání výkonného výboru nebo některé mistrovství Evropy nižší kategorie. „Moje jediná zpráva je, že se strašně rádi vracíme do Prahy. To je nádherné město. Komu bude jaká akce přidělena, nyní samozřejmě nemohu říct,“ řekl Čeferin, jehož doprovázeli ředitel národních asociací Zoran Lakovič, ředitel rozvoje fotbalu Zvonimir Boban a poradce Luis Figo. Oba předsedové ze Strahova zamířili na galavečer k oslavě 130. výročí založení pražské Sparty.