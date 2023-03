Djordic svým dotazem zpochybnil správný výběr hráčů pro národní tým. Ptal se mimo jiné na to, proč autor parádního gólu na 4:0 Jesper Karlsson nastoupil v pondělí až v 82. minutě a proti Belgii jen seděl na lavičce.

„Jesper to vyřešil velmi dobře. Ale to můžeme tady diskutovat o výběru hráčů celou podělanou noc. Pardon," začínal Andersson ve studiu stanice Viaplay přecházet do protiútoku.