KIŠINĚV (od našeho zpravodaje) - Kapitán vysvětloval, jak těžké bylo hrát do zatažené obrany soupeře. „Předfinální fáze drhla," přiznal záložník West Hamu.

Jak moc vás mrzí remíza v Moldavsku?

Chtěli jsme potvrdit skvělý výkon a tři body s Polskem, to se nepovedlo. Hráli jsme do plných, sice na těžkém terénu, ale je potřeba, abychom byli velký tým a takové zápasy zvládali. Teď budeme hrát na Farských ostrovech a čekají nás další zápasy do plných, musíme to zvládat.

Nebyl tenhle zápas paradoxně těžší než s Polskem, které jste euforicky v pátek v Edenu porazili?

Pravděpodobně jo. Je vždy složité hrát do plných, když má soupeř ve vápně tolik hráčů. Do ničeho jsme se nemohli dostat, měli jsme pár šancí. Já měl velkou příležitost a mrzí mě, že jsem ji neproměnil. Ale s respektem vůči soupeři je potřeba si proti takovému týmu vypracovat daleko víc šancí a vstřelit nějaký gól.

Kolik centimetrů chybělo k tomu, abyste dal při své střele gól? Trefil jste břevno.

Myslím, že Hložan mi to dobře protečoval. Čekal jsem, že to dostanu ještě víc dopředu, vracel jsem se k míči levou nohou. Snažil jsem střílet co nejvíc dolů, ale byly to centimetry. Je potřeba to proměnit.

Bezgólový večer pohledem objektivu 📸🇲🇩🇨🇿 pic.twitter.com/56H99xHL59 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 27, 2023

Proč zůstalo jen u slov, že si přenesete energii a nasazení ze zápasu s Polskem i do Moldavska?

Všichni jsme to tak chtěli. To nejsou jen slova, všichni jsme byli nažhavení od první minuty na tréninku. Atmosféra byla skvělá, ale jak už jsem zmínil, je složité si proti takhle zataženému týmu něco vytvořit. Je potřeba, aby padnul první gól. Pak se to otevře a je to daleko jednodušší. Posledních patnáct dvacet minut jsme hráli víc kombinačně, víc jsme je otevřeli, ale šance stejně nepřicházely.

Kde to nejvíc drhlo?

Myslím, že když jsme se dostali k jejich vápnu, nedokázali jsme si připravit předfinální přihrávku. Ať už pořádný centr, nebo to prostrčit do vápna, dát si balon pod sebe. Nebo abychom udrželi balon. Když odkopli míč ven, trvalo nám dlouho, než jsme se tam zase dostali. Předfinální fáze drhla.

Zdálo se, že domácí byli silnější v soubojích, měli odražené míče.

Odražených míčů měli hodně, chodili do brejků. Musím soupeře pochválit, chtěl taky vyhrát. Měl kvalitní hráče, kteří si dovolili. Udrželi jsme čisté konto, takže také musím pochválit obranu. Dnes už není žádný soupeř lehký. Bod musíme brát a připravit se na další zápas.

V které části zápasu jste pochopili, že se schyluje k maléru?

Do konce zápasu jsme věřili, že ho zvládneme. Věděli jsme, že i kdybychom dali gól v 90. minutě, znamenal by tři body. Myslím, že i jiní soupeři tu budou těžce sbírat body. Domácí ukázali kvalitu. Věřili jsme, všichni do toho dali maximum, co jsem viděl. Chyběla kvalita.

Nebojíte se, že jste euforii, která nastala u fanoušků po zápase s Polskem, tímto výsledkem utlumili?

Všichni víme, že před srazem by čtyři body nebyly špatné. Teď jsme všichni zklamaní, ale doufáme, že nám čeští fanoušci budou věřit. Jsme první ve skupině, což je důležité. Z tohoto zápasu je potřeba si vzít ponaučení. Je potřeba, abychom s takovými týmy hráli a vstupovali do zápasu jako v Olomouci s Faerskými ostrovy (na podzim v přátelském utkání vyhráli Češi 5:0).

Foto: Aurel Obreja, ČTK/AP Frustrace Tomáše Součka po neproměněné šanci v utkání s Moldavskem.Foto : Aurel Obreja, ČTK/AP

Ve středu zálohy vedle vás nastoupil Antonín Barák, proti Polsku tam byl Alex Král. Je to pro vás rozdíl?

Každý hráč má jiné schopnosti. S oběma jsem hrál několik zápasů, každý má něco. Pak může nastoupit i někdo jiný, to je reprezentace. Všechny hráče tady mám rád jako fotbalisty i co se týče charakteru. Ať nastoupí kdokoliv, vždy se snažíme vyhrát.

Je tahle remíza komplikací pro průběh kvalifikace?