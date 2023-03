„Utkání bylo takové zvláštní, plné soubojů. Nedivil bych se, kdyby nám dal soupeř nějaký blbý gól. Šli jsme do toho naplno, všichni makali a snažili se, přestože nám to fotbalově jednoznačně nevyšlo. Na výhru jsme zkrátka neměli," podotkl 30letý stoper.

Klopýtnutí je o to víc překvapivé, jelikož Češi vstoupili do kvalifikace v pátek cennou výhrou nad Polskem (3:1), zatímco Moldavsko doma remizovalo s Faerskými ostrovy 1:1. „Tohle jsou nesrovnatelné zápasy, úplně jiný fotbal. Nemáte tolik prostoru, není kam nabíhat. Nedostali jsme se přes dlouhé balony do šancí, kombinační fotbal nám moc nešel," litoval Brabec, podle něhož českému mužstvu nehrál do karet nepříznivý terén.