KIŠINĚV (od našeho zpravodaje) - 61letý kouč po zápase také vysvětloval, z jakého důvodu se rozhodl poprvé střídat až po více než sedmdesáti minutách. „Pozměnili jsme taktiku a ve druhém poločase to vidět," domnívá se.

To je na větší a detailnější analýzu. Nerad bych vynášel nějaké soudy, nicméně jste to viděli sami. Soupeř byl nepříjemný, houževnatý, rychlý, nebezpečný, takže jsme neměli chvilku oddychu. První poločas jsme vepředu ani nepodrželi balon, za něco stála jen šance Tomáše Součka. Ta byla stoprocentní, bohužel to tam nespadlo. Ve druhém poločase jsme soupeře dostávali pod větší tlak, ale šance moc nepřicházely.