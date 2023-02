EURO v ohrožení! Talentovaní hráči Sparty mohou přijít o vysněný šampionát

Samotný start na ME je motivací. Tu ještě zvyšuje, že Češi narazí ve skupině na giganty v podobě Německa a Anglie, třetí soupeřem pak bude Izrael. „Skupina je to těžká. Anglii jsme si osahali ve skupině, kvalita Německa je jasná a Izrael, jako soupeř z posledního koše, má kvalitní a ambiciózní mužstvo. „Je to výzva. Do Gruzie ale pojedeme uspět," hlásí držitel deseti mistrovských titulů s pražskou Spartou.

„Dvojice Anglie - Německo je těžký oříšek. Ale hraje se na jeden zápas, dá se překvapit. A když se porazí Izrael, postup ze skupiny není nereálný. Náš tým vypadá zajímavě, hodně kluků hraje v základní sestavě v lize, tak snad to vydrží. Hlavní je, aby kluci pravidelně nastupovali," dodává Jiří Lizec, fotbalový redaktor Práva a Sport.cz.

Sparta dala v Ďolíčku šest branek, co se s Letenskými dělo v úvodu druhé půle? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Realita dává novináři za pravdu, ne však úplně. Třeba v pražské Spartě momentálně zůstávají mimo první tým Adam Karabec a Kryštof Daněk. „Jsou to jedni z největších českých talentů, tam je problém, že nehrají," přiznává bez okolků Horňák. Podle něj by měli Letenští řešit situaci obou mladíků. Buď starty ve druholigovém béčku, nebo třeba formou hostování.

„Vytíženost je ohromně důležitá. Oba musí hrát. To, že nenastupují v áčku, je problém pro reprezentaci i pro jejich vývoj. Uvidíme, jaký to bude mít dopad. Ale když kluci nebudou hrát vůbec, tak to bude těžké s nominací. Obecně platí, že i když je hráč hvězdou, ale nebude půl roku hrát, tak to má těžké," vysvětluje Horňák, že by duo letenských talentů mohlo o start na šampionátu přijít. „Jinak ale hodně hráčů nastupuje v základních sestavách, a to je směrem k ME dobré," doplňuje.

Horńák v první polovině sezony vedl sparťanskou rezervu, jak by podle něj Karabec s Daňkem vzali, kdyby měli mít herní praxi ve druhé nejvyšší soutěži? „Určitě ne jako degradaci, je jim jasné, že herní praxi potřebují," je přesvědčený vicemistr Evropy z roku 1996. „Budou se chtít připravit na šampionát, který je důležitý pro jejich budoucnost. Nabízí se samozřejmě i hostování obou talentů v jiných ligových týmech. Ale je otázka, zda by tam dostávali minutáž. Když to bude zajištěné, asi by to bylo nejlepší."

Fotbalový pořad Přímák, jehož hostem byl trenér Michal HorňákVideo : Sport.cz

Kde nakonec oba fotbalisté skončí není jasné. Horňák je přesvědčený o tom, že pokud budou chtít Letenští zachránit rezervu ve FNL, posily z áčka se budou hodit. „V týmu jsou velké talenty, ale ještě to není tak, že by měli ti hráči být základními stavebními kameny ve druhé lize. Takže se nabízí, že přijdou pomoci fotbalisté, co nebudou mít v áčku sparty vytížení," konstatuje současný trenér Viktorie Žižkov.