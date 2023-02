Vzpoura slabých! Teplice a Budějovice se řítí do průšvihu, tuší legenda

Moderátor pořadu Aleš Svoboda trefně poznamenal, že uplynulé kolo kromě výher prvního tria přineslo také „vzpouru slabých". Týmy ode dna tabulky naplno bodovaly. Předposlední Zlín na domácí půdě s Teplicemi, Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi „Pardubice s mladým kádrem udělaly dobré body a vypadá to, že i Zlín bude vyhrávat. Dole se to zamotává," těší se na dramatickou zápletku Fortuna ligy Horňák.

Čemu tedy připisuje to, že předposlední tým tabulky kráčí ligovým jarem bez porážky? „Zlín má zkušené mužstvo, sestava s věkovým průměrem ke 32 letům je toho důkazem. Zapracovalo se na tom, že vědí, o co hrají, že to nemohou nechat do posledních kol. Potom přijde nadstavba, to bude jiný frmol a každý bod se hodí. Musí do toho začít šlapat, stejně jako Pardubice," dodává s tím, východočeský celek má typologicky jiné mužstvo.