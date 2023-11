V sobotu ve 22:00 po losu začne na webu www.fotbal.cz registrace žadatelů o vstupenky na zápasy českého týmu a potrvá do středy rovněž do 22:00. Pokud bude zájem o lístky převyšovat nabídku, proběhne los. Ve čtvrtek a v pátek rozešle FAČR úspěšným žadatelům unikátní kód, po jehož zadání v systému na portálu organizátora šampionátu UEFA budou moci fanoušci do pátku 15. prosince do 17:00 kupovat vstupenky.