Úkoly pro nového trenéra reprezentace. Čeká ho jedna zásadní věc, říká expert

Tým kolem kapitána Tomáše Součka v pondělí oslavil postup na mistrovství Evropy, ovšem po demisi Jaroslava Šilhavého je bez trenéra. Na Strahově už začali hledat náhradu. „Ať to bude kdokoliv, ze všeho nejdřív ho čeká jedna zásadní věc: musí udělat analýzu kvalifikace a všech zápasů,“ zdůraznil Straka.

„Mančaftu chyběla stabilita. Je potřeba, aby nový trenér postavil osu a k ní poskládal další dílky puzzle, aby v sestavě všechno sedělo. Když jsme hráli kvalifikaci na mistrovství světa 1990 proti Portugalsku či Švýcarsku, opírali jsme se o osu z hráčů, kteří vévodili našemu fotbalu. Osa se pak doplnila o hráče, kteří typologicky a kvalitativně patřili do týmu,“ vzpomínal Straka, čtvrtfinalista zmíněného šampionátu v Itálii.

„U kauzy Barák se mi nelíbilo, jak se to pralo na veřejnosti. Tyhle věci se stávají nejen v Česku, ale i v zahraničí. Ale když se něco takového přihodí, nemůže to jít ven. Tohle jsou interní záležitosti,“ poznamenal Straka. „A když se stane exces, musí se z toho vyvodit důsledky jako v případě Brabce, Coufala a Kuchty.“

Jak má nový trenér začít? „Základ je navázat dialog. Když jsem sledoval Juliana Nagelsmanna po jeho zářijovém nástupu k německému nároďáku, nejdřív hledal právě osobní kontakty s hráči. Podle toho poznáte, jak to ve vztahu k reprezentaci cítí a jak se chovají,“ popsal Straka.

„Teď máme před sebou EURO a všichni budou natěšení. Nikdo ale nemůže usnout: včetně těch, kteří si myslí, že mají nominaci jistou. Ani útočník Chorý, který proti Moldavsku vstřelil gól hned v prvním zápase za reprezentaci,“ vykládal Straka. „Všechno rozhodne až jaro, kdy se hráči musejí novému trenérovi ukázat. A on by měl objezdit a vidět, co se dá. U toho všechno začíná a končí.“