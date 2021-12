Kluž (od našeho zpravodaje) - Jablonečtí neměli postup ve svých rukách, v Sedmihradsku potřebovali získat víc bodů než Randers proti již jistému postupujícímu Alkmaaru. A téměř celý první poločas tato podmínka vypadala reálně. V Nizozemsku se totiž až do 87. minuty hrálo nerozhodně, Jablonec byl do pauzy s CFR lepší, ovšem potopil ho gól do šatny.