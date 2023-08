Koubek: Jsem pořád ulevenej. V odvetě chceme vyhrát i kvůli koeficientu

Pavel je šikovný fotbalista, dává nám technickou nadstavbu. Víme, že to není žádný kanonýr. Je ale silný na míči, některé situace možná až moc přehrává. Už druhý zápas po sobě nám přinesl veliké osvěžení. Potřeboval trochu dotrénovat. I když by to chtělo ještě týden, fyzičku jsme zvedli. Je to aktuálně na 75 minut. Říkám mu, ať do toho jde na plné pecky. Kluci po Euru do 21 let prostě neměli letní přípravu.