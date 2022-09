Santos ve Slavii zatím chybuje. V defenzivě se potřebuje ukáznit, říká expert

Je to otázka, kterou se trenérský štáb zabývá. Hlavní kouč červenobílých Jindřich Trpišovský v posledním ligovém zápase na Slovácku vystřídal Santose po necelé hodině hry. Kulantně vysvětloval, že Jihoameričan neměl svůj den a že do hry potřeboval dostat ofenzivní hráče. Brazilský stoper ale chyboval při rychlém gólu i dvou obřích šancích domácích. „Jeho střídání se vůbec nedivím," podotkl Palička.

Jenže chybuje. Se Zlínem si počínal špatně před inkasovaným gólem, nabídl mu i další nebezpečnou příležitost. Proti Panathinaikosu Atény v předkole Konferenční ligy hloupě stáhl Andraže Šporara a byl vyloučen. „Fyziologií a potenciálem je to neskutečný hráč, pokud je koncentrovaný. Pokud v ní má výpadek, je pro nás více nebezpečný než někteří soupeři," poznamenal Trpišovský.

Každopádně nyní se otevírají varianty, že by vedle Ousoua mohl nastoupit Taras Kačaraba, nebo by se vedle něj stáhl do stoperské dvojice Tomáš Holeš.