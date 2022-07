Žádná vybraná mluva! Co fandové zaslechli od experta ČT po Spartě? A kam vede nová Rosického cesta?

Prohra 1:2, vyřazení, nálada pod psa. Ze studia předávali slovo reportéru Davidu Kalousovi na stadion vítězného Vikingu a Zelenka to slovně poněkud okořenil „P...čo, to je konec v tý Spartě," znělo ne úplně stoprocentně zřetelně. Fandové spustili dohady. Většina si to ovšem dešifrovala celkem jasně i s vulgaritou, ač se tradiční expert ČT snažil tlumit hlasitost svého projevu.

Letenští pod novým trenérem Brianem Priskem hráli s norským celkem doma 0:0, v odvetě dali gól, ale nakonec to na postup nestačilo, i když byli bráni jako jasný favorit.

Zvuk 🆙 pic.twitter.com/JMeGyiDxet — SPARTA OUT OF CONTEXT (@outofcontextspa) July 28, 2022

Servítky si v hodnocení rozhodně nebrali ani fandové. Sítě jsou zaplaveny rýpnutími, obviňováním, zesměšňováním...

Velký sparťan Pokáč asi není rád, že jeho stará píseň je stále platná. Sparta to zpacká rok co rok, ať se děje, co se děje.

Pro sparťanské fandy jsou to muka. Ale vybrali si sami, zlomyslně připomínají mnozí příznivci rivalských týmů. Stejně tak sám vybíral Spartu exslávista Jan Kuchta. který to také schytává...

Největší smolař je jednoznačně Kuchta. Přestoupil těsně před válkou do Ruska. A i přesto to není nejhorší přestup, který letos udělal... — Neobjektivní Novinář (@NeoNovinar) July 29, 2022

„Největší smolař je jednoznačně Kuchta. Přestoupil těsně před válkou do Ruska. A i přesto to není nejhorší přestup, který letos udělal...," stojí v jednom z drsných tweetů připomenutí fotbalových cest českého reprezentanta. Stranou zájmu nezůstávají aktéři klíčového momentu - Dávid Hancko a Dominik Holec. Ovšem možná až nezaslouženě zastiňují to podstatné: výjimečnou setrvalost sparťanských propadáků.

Majitel Daniel Křetínský je přesto povětšinou v tomto směru ušetřen, i když v jeho éře jsou šokující výpadky jeho ansámblu už tradiční. Velká vyhlášení a plány také.

Tomáš Rosický avizoval, že našel pro Spartu novou cestu. Jen teda zapomněl zmínit, že vede zase do prdele... — Neobjektivní Novinář (@NeoNovinar) July 28, 2022

Posila Sparty Sørensen prý dnes nastoupí v základu. Jelikož ho moc lidí nezná, dovolil jsem si malou ukázku jeho umění, kde se během 20 vteřin málem zabije o míč, dostane jesle, nechá se vykoupat tak, že leze po čtyřech, a završí to zachrápáním při dorážce. Jdu chystat popcorn... pic.twitter.com/XxgcK92vom — Neobjektivní Novinář (@NeoNovinar) July 28, 2022