Ostud bylo dost, tahle je ale maximální. Sparta potřebuje rozdílového hráče a gólmana, glosuje výbuch Blažek

„A dlouhodobě. Přece nemůže mít tři brankáře, o kterých bude tvrdit, že jsou kvalitativně všichni stejní. A to říkám s respektem ke klukům, kteří teď na Letné jsou. Sparta prostě musí mát gólmana číslo jedna. Skutečnou personu, která bude chytat a bude i v nároďáku. Měl jsem za to, že když si stáhla z hostování v Českých Budějovicích Vorla, dá mu šanci. Jenže on ji nedostal a dál chytá Holec. Na Letné nejsem a do dění v mužstvu nevidím, takže jsem si před prvním zápasem v Praze říkal: OK, je asi nejlepší... Teď však svůj názor opakuji - Sparta potřebuje nejen fotbalistu, který bude rozdílovým hráčem, ale i brankáře."