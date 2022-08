Zůstane Slavia bez pohárů? Tak špatná jako v Polsku doma nebude, věří expert

V Plzni už se slaví postup do základní skupiny Ligy mistrů, teď je ohledně Evropy na tahu Slavia, která touží po postupu do skupiny Konferenční ligy. Ve čtvrtek čeká sešívané odveta s polským Rakówem, kdy bude český vicemistr dohánět ztrátu. První duel prohráli sešívaní 1:2. „Slavii věřím. Výsledek z Polska není ideální, ale není to ani nic tragického," říká Martin Vozábal, bývalý ligový fotbalista a nyní sportovní ředitel FC Silon Táborsko, v pořadu Přímák na Sport.cz.

Týmu Jindřicha Trpišovského se první zápas před týdnem v Polsku nepovedl. „Tak jak hráli v Polsku, tak to ideální nebylo, to jsme viděli všichni, ale jsem přesvědčený o tom, že doma takhle špatně už Slavia hrát nebude," konstatuje Vozábal. Zkušený funkcionář sám dobře ví, jaké to je z pozice soupeře, když Slavii žene do útoku narvané hlediště. „Před plným stadionem bude Slavia úplně jiná, doma je navíc obecně strašně silná," naznačuje Vozábal, že fanouškovský kotel bude hnacím motorem sešívaných. Fotbalisté z ciziny ve Slavii a v dalších klubech, diskuze z pořadu Přímák s Martinem Vozábalem.Video : Sport.cz Slavia si sezonu bez evropských pohárů neumí představit, má široký kádr, a i tento faktor může podle Vozábala hrát klíčovou roli v boji o postup. Expert nepochybuje o tom, že se hráči vyždímají i z posledních zbytků sil, aby do Konferenční ligy proklouzli. Sestřih zápasu Raków - SlaviaVideo : O2 TV Sport „Hráči, co dostanou šanci, jedním okem vidí na lavičku, kdo tam sedí a kdo je může nahradit, to je ten největší motor, ta konkurence," neskrývá Vozábal v pořadu Přímák na Sport.cz. „A pak se podívají na tribunu a vidí tam dalších šest hráčů... Tam prostě není fotbalista, který by si dovolil něco vypustit," dodává funkcionář druholigového Táborska. Co dalšího prozradil v pořadu Přímák na Sport.cz?