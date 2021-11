Černý čtvrtek! České kluby se v žebříčku propadly o čtyři příčky

Pořadí je nadále mimořádně vyrovnané, hned šest zemí se vměstnalo do 0,35 bodu.

Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě pěti. Plzeň a Slovácko vypadly už v kvalifikaci. Češi tedy ve čtvrtek uhráli do žebříčku po přepočtu 0,4 bodu. Dosud nejvíce bodů v pohárovém ročníku překvapivě připsal Jablonec. K reálné naději na 15. místo potřebují, aby do jarní vyřazovací fáze prošla aspoň dvě mužstva. Před prosincovým posledním kolem skupin mají šanci stále všechny tři české týmy.