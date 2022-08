Daníček bere doma se Stockholmem jakoukoliv výhru. Chceme si splnit postupový sen, tvrdí

„Narazíme znovu na velký klub, který toho má v evropských pohárech hodně za sebou. My si ale chceme splnit náš sen. Věříme, že dvojzápas zvládneme a probojujeme se do základní skupiny," tvrdí.

V nové sezoně ještě nevynechal v domácí lize a evropských pohárech jedinou minutu. „Program se dvěma zápasy týdně je mimořádně náročný. Poznávám díky tomu svoje tělo. Je to pro mě nová zkušenost. Nejlepší regenerací je vydatný spánek," usmívá se. „Obecně ale platí, že skoro pro každého fotbalistu je lepší hrát než trénovat," dodal.

Kouč Slovácka Martin Svědík doufá, že už bude mít po zranění k dispozici klíčového záložníka Marka Havlíka. „Ještě nad jedním hráčem visí kvůli zdravotnímu problému otazník. Narazíme na zkušené a velmi dobře organizované mužstvo. Zejména v defenzívě je velice disciplinované. Nebude jednoduché ji překonat. Stockholm přešel v předchozím kole Konferenční ligy přes makedonské Tetovo, což svědčí o jeho vysoké kvalitě. My máme ale nějaký cíl, a rozhodně ho chceme naplnit," říká rezolutně.

Nevadí mu, že jeho celek tentokrát začne dvojutkání doma. „Jsem za to docela rád. Zda to ale bude výhoda, se ukáže až za týden. Naší ambicí je na našem hřišti dobře odstartovat. Budu spokojený s každým pozitivním výsledkem. Vítězství by bylo naprosto supr," má Svědík jasno.