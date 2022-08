Melichárek chytal ve švédské lize i v Hradišti. Slovácko má slušné šance přes Stockholm přejít, tvrdí

Ano. Byť nejde o klasická derby soupeřů ze stejného města, jsou vzájemné zápasy vždycky nesmírně vyhecované a probíhají ve vynikající kulise. Sám jsem to v brance Malmö v minulosti za šest sezon, které jsem tam strávil, zažil na vlastní kůži. V Česku bych je přirovnal k duelům Plzně se Slavií či Spartou. Anebo k utkáním Zbrojovky, kde jsem rovněž působil, s pražskými mužstvy. Ta byla pro brněnské fandy rovněž pokaždé velice prestižní.

Co lze vyvozovat z jejich domácí víkendové remízy 2:2 s nováčkem švédské ligy z Värnama?

Hodně. Tamní Friends Arena s kapacitou pro padesát tisíc diváků nebude sice s největší pravděpodobností vyprodaná, avšak stadion má výtečnou akustiku. Oni navíc dokážou druhé patro hlediště zakrýt, a tak i když přijde třeba patnáct nebo dvacet tisíc lidí, vypadá to opticky, že je plno. Hráči Slovácka se musí připravit na bouřlivé prostředí.

Jaký výsledek by měli Hradišťští doma uhrát, aby si udrželi před odvetou reálnou postupovou naději?

Ideální by bylo cestovat do Švédska aspoň s jednogólovým náskokem. Ale ani při remíze nebude podle mě ještě nic ztracené.

Samozřejmě že Slovácku. V evropských pohárech přeju postup vždycky českým mužstvům. Možná bych malinko váhal jen v případě, že by některý tuzemský tým hrál s Malmö, kde jsem prožil během dvou angažmá velice hezké a vydařené období.

Co říkáte na to, jaký výkonnostní progres fotbalisté Slovácka v uplynulých dvou letech zaznamenali?

Pocházím z tohoto regionu, a tak za mě je to úplná bomba. Je to skvělé i pro celý český fotbal. Je jenom dobře, pokud se najdou další mužstva, která jsou schopná tlačit se na Plzeň, Slavii a Spartu. Ligu to zkvalitňuje.