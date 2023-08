Doma jsme silní, nepřivezli jsme špatný výsledek, plánuje Haraslín postup

Sen o Lize mistrů je dávno pryč, zůstala jim strohá realita. Nepropadnout se až do třetí, Konferenční, ligy, ale postoupit alespoň do Evropské. K tomu však fotbalisté pražské Sparty potřebují ve večerní odvetě play off s Dinamem doma vymazat manko po porážce 1:3 v Záhřebu. „Uděláme pro to maximum,“ slibuje křídelník Lukáš Haraslín.

Sparta před odvetou v Evropské lize. . Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Sezonu skvěle odstartoval, se třemi góly se v domácí soutěži řadí mezi nejlepší střelce. V posledních týdnech ovšem tak výrazný není. Sparta ho potřebuje znovu nažhavit, v neděli s Karvinou odpočíval. „Trenér má s námi plány, na každého hráče má připraveno něco jiného. Fotbalista je rád, když hraje každý zápas, ale taky odpočinek prospěje. Věřím, že mi pomohl, budu mít víc síly do odvety a pomůžu mužstvu k výsledku, který všichni chceme," přemítá Lukáš Haraslín. Z úvodní porážky 1:3 si nedělá až tak velké vrásky. „Samozřejmě věříme v postup, není to špatný výsledek. Víme, že doma jsme silní. Dobří na míči, umíme tady dávat góly. Pevně věřím, že se nám podaří dvougólové manko smazat," ujišťuje slovenský reprezentant. Fanoušci, hráči či trenér Priske účinkují ve spotu fotbalové SpartyVideo : AC Sparta Praha Pohárová předkola představují pro Spartu dlouhodobě velký problém. Pravdou je, že aspoň na Letné dokáže předvést mnohem lepší výkony než za hranicemi. „V pohárech je to doma a venku rozdílné. V Kodani jsme nebyli tak aktivní dopředu, ale ve druhém zápase jsme byli jasně dominantnější v ofenzivní fázi. Pevně věřím, že tomu tak bude i teď a podaří se nám vstřelit víc gólů. Že své šance proměníme a pomůže nám to k postupu," poukazuje sedmadvacetiletý bratislavský rodák na 3. předkolo Ligy mistrů. Letenští nejprve remizovali na Parken stadionu 0:0, doma pak po remíze 3:3 po prodloužení vypadli v penaltovém rozstřelu. Mrzí nás, že jsme to nezvládli, ale snad nás to posune dopředu, věří Lukáš HaraslínVideo : Sport.cz Proto teď hrají o Evropskou ligu, v případě dalšího nezdaru mají jistou aspoň Konferenční. „Evropská liga je náš cíl. Pevně věřím, že se nám to podaří. Já ani nikdo jiný zatím o Konferenční lize nepřemýšlíme. Děláme všechno, abychom Evropskou ligu hráli," zdůrazňuje Haraslín. Mužstvo získalo jednu výhodu navíc. Fanoušci Dinama mají po skandálu v Aténách zákaz vstupu na venkovní stadiony. Sparta tak mohla svým příznivcům prodat vstupenky také do sektoru pro hosty. „Atmosféra v domácích zápasech je neskutečná, žene nás dopředu. Pevně věřím, že večer tomu nebude jinak a jak my nabudíme lidi, oni pomůžou zase nám a společně to zvládneme. Mužstvo a sílu na to máme. Je jen na nás to ukázat," troufá si Haraslín.