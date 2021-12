GLOSA: Skupiny Vrba umí, zase postup. Jen škoda, že ne o stupeň výš

Podle starých pořádků by byli po umístění na třetí příčce ve skupině vyřazeni, díky novým úpravám formátu hrají dál. Fotbalisté Sparty dopadli stejně jako nedávno česká reprezentace. Národní tým díky umístění v Lize národů postoupil do baráže v kvalifikaci mistrovství světa. A Letenští se zase z Evropské ligy přesunuli do jarního play off Konferenční ligy. Český fotbal až dosud na novinky žehral, protože na ně většinou jako první doplácel. Teď naopak dvěma novým vynálezům vděčí.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Sparta klíčový duel s Bröndby Kodaň zvládla.Foto : Vlastimil Vacek, Sport.cz

Článek Fotogalerie +1 Jedna tradice zůstala zachována. Jakmile Pavel Vrba vede mužstvo v základní skupině, pokaždé je dokáže na pohárové scéně dovést do jarní vyřazovací fáze. Čtyřikrát v Plzni, teď poprvé i Spartu. Zkušený kouč nerad slyší, že jde o jakýsi šťastný sestup o kategorii níž. Konferenční ligu považuje za srovnatelnou s Evropskou. Do skupiny A byl z prvního koše nalosován Lyon, z druhého Rangers, ze třetího Sparta a ze čtvrtého Bröndby. A konečné pořadí? 1. Lyon, 2. Rangers, 3. Sparta, 4. Bröndby... Takže všechno v pořádku? 🗣️ VRBA | „Jsem rád, že jsme postoupili do jarní části pohárů. Myslím, že to odpovídá tomu, co jsme předvedli. Lyon i Rangers byli před námi. Potvrdili jsme třetí místo a zaslouženě prošli do jara.“ Trenér Sparty Pavel Vrba po Brøndby. #acsparta ➡️ https://t.co/3r37JlLgSR pic.twitter.com/vjj8A2HMeM — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 9, 2021 Jedno úsloví praví, že člověk dosáhne toho, co od sebe očekává. Pro fotbalový klub by mělo platit to samé. Sparta proklatě dlouho chybí v Lize mistrů a návrat do ní je pro ni největším cílem. A s kým už jiným, když ne s Vrbou?! Hodnotit pohárový podzim by tak měla především z úhlu pohledu, nakolik, a zda vůbec, se k milionářské soutěži zase přiblížila. Konferenční liga Leicester pro Slavii, Tottenham na Spartu? Soupeři pro jaro se rýsují V kvalifikaci Ligy mistrů také sezonu zahájila, střet s Monakem ovšem jasně ukázal, že na hlavní soutěž ještě zdaleka nemá. Ve skupině Evropské ligy pak pohrdla dvěma okolnostmi, které jí nahrály. Jednak že se do ní jako český vicemistr dostala rovnou po vyřazení s Monakem, zatímco mistrovská Slavia musela hrát dál a skončila až v Konferenční lize. Navíc právě nezdar sešívaných posunul Spartu před losem aspoň do třetího koše a umožnil jí tak papírově o něco schůdnější skupinu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sparťan Adam Hložek oslavuje svoji trefu v utkání Evropské ligy proti Bröndby.Foto : Vlastimil Vacek, Právo I když první příčku rázně zabral Lyon, stejně měla Sparta skončit aspoň druhá. Stálo za to udržet se v Evropské lize, kam se na jaře přesunou týmy ze třetích příček v Lize mistrů. Rangers nebyli nepřekonatelnou překážkou, a právě porážka v Glasgow byla největším zklamáním, jež o konečném pořadí rozhodlo. Jarní pokračování v pohárech je pro mladý tým důležité, ať už v jakékoliv soutěži. Pokud bude Sparta chtít i v příští sezoně zkoušet atakovat Ligu mistrů, má jedinou šanci. Získat český titul. Jestliže ho Slavii vyrvat nedokáže, zbyde jí kvůli poklesu národního koeficientu stejně už jen Konferenční liga, i na Evropskou bude muset zapomenout. Proto její škoda, že v ní letos vyklidila pozice dřív, než musela. Kdo ví, kdy pro ni zase bude k mání. Pavel Dosadil Fotbalový redaktor Pavel Dosadil se věnuje sportovní žurnalistice od roku 1990, posledních třináct let působí v redakci Sport.cz. Jako zpravodaj byl na všech mistrovstvích Evropy od roku 2000, na mistrovství světa či zápasech evropských pohárů.

Reklama