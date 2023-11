Jurečka po přestřelce v Tiraspolu: Připomínalo to přípravu, ale to hlavní máme

Tiraspol (od našeho zpravodaje) - Doma Tiraspol smetla 6:0, ovšem v Moldavsku vršovická parta zažila větší fušku. „Naštěstí to dobře dopadlo,“ vydechl Jurečka spokojeně.

Byl to divoký zápas, viďte?

Problém byl, když jsme pustili soupeře do vedení 2:1 a museli jsme to na konci dohánět. Vyrovnali jsme a Tiraspol nám pak nabídl dáreček z nebes.

Myslíte penaltu, kterou v 95. minutě proměnil Muhamed Tijani?

Zaplaťpánbůh, že to klaplo, protože jinak by to byl prohospodařený zápas.

Co vám chybělo k hladšímu průběhu utkání?

Větší hlad po gólech. Po první půli to mohlo být 3:0, mohli bychom hrát daleko víc v klidu. Ovšem čekali jsme těžký zápas, to ano. Tiraspol potřeboval vyhrát. Dobře jsme začali, jenže po zbytečném gólu na 1:1 se to začalo komplikovat. Nepohlídali jsme si konec první půle a pak nás stálo hodně sil, abychom to otočili.

Ještě jsme nemluvili o vašem gólu na 1:0, elegantně jste se trefil patičkou. Takhle jste to chtěl?

Soustředil jsem se na to, abych byl při centru Bóři (obránce Jana Bořila) u tyče. Jen jsem to chtěl prodloužit a trefit branku. Povedlo se.

Mimochodem, evokovala vám komorní atmosféra v Tiraspolu evropský pohár?

Když je zima, počet diváků není takový. Připomínalo to spíš přípravný zápas. Ale trávník byl dobrý, na to se nemůžeme vymlouvat.

Je výhra o to cennější, že AS Řím nečekaně remizoval v aréně Servette Ženeva? Právě proti ní za dva týdny v Edenu zakončíte skupinu.