Souček, hrdina bez nervů. Život je dokonalý, radoval se po dalším vítězném gólu

Ty příběhy jsou jako přes kopírák: s Nottinghamem, v Burnley i na stadionu týmu Bačka Topola to vypadalo na remízovou pointu, ovšem Souček v napínavých koncovkách pokaždé zařídil West Hamu vítězství.

Parta v bílých dresech se přitom v Srbsku dlouho trápila, chyběl jí drajv a za celý zápas stihla jen tři střely na branku. „Často nám chyběla rychlost a nedostávali jsme se do šancí,“ vykládal Souček pro klubový web. Nevzdal to. Našel si ideální střeleckou pozici a dalším úderem na poslední chvíli znovu ukázal, že je mužem bez nervů.

„Byl to podobný gól jako v Burnley, jen jsem ho dal jinou částí nohy. Někdy je to štěstí, někdy zkušenost. Snažím se být připravený na každý míč a jsem rád, že můžu pomoct. Užívám si života, protože je dokonalý,“ usmál se Souček.

Jeho gól se znovu hodil, protože Freiburg v paralelně hrané partii smetl Pireus 5:0. West Ham i německý tým mají po 12 bodech a za dva týdny si to v Londýně rozdají o první místo ve skupině. Kdo ho urve, vyhne se únorovému předkolu play off a půjde rovnou do březnového osmifinále. „Brali bychom druhou variantu. První flek a osmifinále,“ vzkázal Souček. Jeho týmu bude stačit remíza, protože ve Freiburgu vyhrál 2:1.