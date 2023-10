Mourinho dostal obraz, chválil Slavii a sháněl číslo na Štěpánka

Řím (od našeho zpravodaje) - Mourinho se Štěpánkem se znají dlouho, bývalý český tenista se s ním poznal už před lety, kdy vedl Chelsea. Obdivovali se navzájem, portugalský trenér jednou po porážce řekl hráčům Realu Madrid, že by měli bojovat jako Štěpánek. „Přiznávám, že jsem na něj ztratil telefon. Rád bych využil této příležitosti a rád bych na něj získal kontakt,“ pravil Mourinho. Čeští novináři mu ho pak po jednom z činovníků AS Řím poslali.

Trenérský velikán narazil na českého soupeře ve své kariéře jen jednou. FC Porto vedl před jednadvaceti lety v Lize mistrů proti Spartě, která doma vyhrála 2:0. „Uff, to už je hodně let. V Portu jsem byl tehdy pár týdnů,“ vybavil si Mourinho. „Co se týče českého fotbalu, jsem tedy spíš pozorovatelem. Slavia má ale velice silný tým,“ dodal.

Šedesátiletý stratég platí i za bouřliváka, proti Slavii nesmí být na lavičce kvůli trestu od UEFA. Červenou kartu viděl i v posledním ligovém zápase proti Monze. Italští žurnalisté se ho ptali i na chování ostatních trenérů, kteří nebyli potrestáni jako on, a zda se tedy neměří všem stejně. „Ano, myslím si to. A vy asi taky, když se mě na to ptáte. Nevím, proč to tak je,“ prohodil kouč AS Řím.