Nejhorší, co se mohlo stát! Souček s Coufalem slavili senzační výhru bez spoluhráčů

Nejhorší věc, jaká se mohla stát. Česká esa Kladivářů Tomáš Souček a Vladimír Coufal nemohli uvěřit, co se děje. Fotbalisté West Hamu se po senzační výhře v Lyonu probojovali už do semifinále Evropské ligy a bujaře oslavovali. Ovšem bez českého dua. To totiž po utkání muselo podstoupit dopingovou kontrolu. Londýnský klub vyhrál ve Francii jasně 3:0, což byl pro domácí tým šok.

Foto: Andrew Boyers, Reuters Fotbalisté West Hamu oslavují vstřelený gól v utkání s Lyonem. Autorovi branky Jarrodu Bowenovi gratuluje i Tomáš Souček (vpravo).Foto : Andrew Boyers, Reuters

Článek „Oni nám zase nevěří. Dopingová kontrola po tak unikátním utkání. Anoooo. Postupujeme, 😍💪🏽⚒" dělil se o radost alespoň s fanoušky na sociálních sítích Tomáš Souček. A jeho krajan nezůstával pozadu. „Nejhorší věc, co se vám po takovém utkání může stát, je 🙈 dopingová kontrola 🤢🤮," čílil se druhý z bývalých slávistů. Oba si snímku připíjeli alespoň minerálkou. „Užijte se v kabině oslavu kluci," shodli se čeští reprezentanti na dalším vzkazu adresovanému Kladivářům. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomáš Souček (@tomassoucek28) Duel ve Francii měl dramatickou koncovku. Po závěrečném hvizdu se na stadionu Groupama strhlo peklo, když se fanoušci Lyonu pokusili vtrhnout na hřiště. Policie se následně střetla s tamními Ultras a krotit fanoušky musela za pomoci slzného plynu. Francouzský klub nejspíš dostane trest od UEFA, to ale Součka a spol nemusí zajímat. Kladiváři se mohou těšit na semifinále Evropské ligy, kde narazí na Eintracht Frankfurt, který poslal ze hry Barcelonu. Evropská liga Trenér West Hamu Moyes chce, aby se jeho hráči cítili jako favorité EL

