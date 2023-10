Nejlepší poločas, který jsme kdy hráli, cení si Krejčí navzdory porážce

Mrzí mě prohra. První půlka byla za mě asi nejlepší poločas, který jsme tady za dobu, co jsem ve Spartě, odehráli. Týmově i co se týká kvality na balonu i bez míče. Za to su strašně rád.

📺 RYNEŠ | „Myslím si, že jsme na ně dobře vletěli. Gól nám pomohl, dostali jsme se do našeho módu. Pak jsme inkasovali, ale to se stává. Podle mě jsme v první půli byli lepší. Mohli jsme přidat další branky. To se bohužel nestalo." Matěj Ryneš si proti Betisu připsal asistenci.

Super stadion, skvělé podmínky, tráva, soupeř, všechno. Top, toho chce každý hráč dosáhnout a hrát takové zápasy pravidelně. My si na to aspoň můžeme takhle sáhnout. Je to jenom odměna za to, co jsme si vybojovali.