O jaro, o budoucnost! Horký závěr podzimu, Češi mají naději

Sparta se po porážce v Glasgow loučí s Evropskou ligou. Doma však hostí Bröndby Kodaň a také remíza jí postačí, aby udržela třetí příčku. Nesmí jen prohrát. Mužstva na třetím místě nově čeká takzvané knockout play off Konferenční ligy proti týmům ze druhých příček KL. Vítězové tohoto prvního jarního kola pak postoupí do osmifinále Konferenční ligy proti vítězům skupin KL, kteří postupují do osmifinále přímo.